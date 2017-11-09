Центр семейного досуга «Фриляндия» приглашает на торжественное открытие!

10, 11 и 12 ноября состоится открытие нового центра семейного досуга «Фриляндия». Начало торжественных мероприятий запланировано на 14:00. В программу включены: бумажное шоу, ростовые куклы и фиксики, дискотека с щенячьим патрулём, а также множество всевозможных конкурсов, игр, розыгрышей призов и большой праздничный торт.

Новый центр «Фриляндия» создан для организации семейного досуга и развития. Как правило, родители дома не могут организовать досуг ребенку на таком уровне, на котором предлагают игровые комплексы.

На площадках установлены всевозможные лабиринты, горки, батуты, аттракционы, сухие бассейны с шарами, игровые автоматы. Есть игровые площадки и для взрослых: поле для мини-футбола, шахматное поле и другие виды развлечений.

На базе комплекса планируется проведение занятий в художественных, музыкальных, спортивных студиях, а также развивающие занятия по иностранному языку и математике.

Здесь вы найдёте кафе и кондитерскую, услуги аниматоров, сможете устроить сладкий стол. Аниматоры способны создать атмосферу сказки, организовать настоящее шоу с помощью мыльных пузырей, танцев, различных постановок и переодеваний в любимых мультяшных героев.

Место проведения: ул. Токарева, 11 (бывший ТЦ «Авангард»).