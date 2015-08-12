Кажется, какая неожиданность может ждать министерского чиновника в его кабинете в начале очередного рабочего дня? Да все что угодно, например, незнакомая молодая женщина. Как она сюда попала? Кто она? Ясно одно – никто не оказывается в министерстве по чистой случайности…

Как известно, абсолютную уверенность в завтрашнем дне можно получить только послезавтра. Жизнь может преподнести любые сюрпризы.

16 февраля на Малой сцене Драматического театра им. Б. А. Лавренёва Черноморского флота (Ушакова, 1) состоится премьера комедия «Чиновник и Женщина» по пьесе Альдо Николаи в постановке Юрия Маковского.

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