«Чиновник и Женщина» —
премьера в театре Лавренёва

14 февраля 2017 - Просмотров: 37
Чиновник и Женщина

16 февраля на Малой сцене Драматического театра им. Б. А. Лавренёва Черноморского флота (Ушакова, 1) состоится премьера комедия «Чиновник и Женщина» по пьесе Альдо Николаи в постановке Юрия Маковского.

Как известно, абсолютную уверенность в завтрашнем дне можно получить только послезавтра. Жизнь может преподнести любые сюрпризы.

Кажется, какая неожиданность может ждать министерского чиновника в его кабинете в начале очередного рабочего дня? Да все что угодно, например, незнакомая молодая женщина. Как она сюда попала? Кто она? Ясно одно – никто не оказывается в министерстве по чистой случайности…

Художник-постановщик — Ирина КУЦ.
В ролях — заслуженная артистка Республики Крым Галина Стрижак и Игорь Лучихин.

Начало в 18-30.

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