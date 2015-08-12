«Чиновник и Женщина» —
премьера в театре Лавренёва
16 февраля на Малой сцене Драматического театра им. Б. А. Лавренёва Черноморского флота (Ушакова, 1) состоится премьера комедия «Чиновник и Женщина» по пьесе Альдо Николаи в постановке Юрия Маковского.
Как известно, абсолютную уверенность в завтрашнем дне можно получить только послезавтра. Жизнь может преподнести любые сюрпризы.
Кажется, какая неожиданность может ждать министерского чиновника в его кабинете в начале очередного рабочего дня? Да все что угодно, например, незнакомая молодая женщина. Как она сюда попала? Кто она? Ясно одно – никто не оказывается в министерстве по чистой случайности…
Художник-постановщик — Ирина КУЦ.
В ролях — заслуженная артистка Республики Крым Галина Стрижак и Игорь Лучихин.
Начало в 18-30.