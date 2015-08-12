«Science Slam» в Севастополе

Билеты можно приобрести по ссылке или в творческом пространстве «Весна».

Участники научного поединка: — Сергей Назаров, младший научный сотрудник «Черные дыры и как они связаны с полетами в будущее»

3 главных правила Science Slam: только собственные научные исследования, 10 минут на каждое выступление, выступление должно быть понятно широкой публике.

11 декабря в 18:00 в творческом пространстве «Весна» (проспект Нахимова, дом 2В) состоится первая в Севастополе битва молодых учёных Science Slam – научные доклады в баре в стиле стэндапа на сцене бара или клуба.

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