«Science Slam» в Севастополе

8 декабря 2016 - Просмотров: 120
"Science Slam" в Севастополе

11 декабря в 18:00 в творческом пространстве «Весна» (проспект Нахимова, дом 2В) состоится первая в Севастополе битва молодых учёных Science Slam – научные доклады в баре в стиле стэндапа на сцене бара или клуба.

Science Slam – международный проект, направленный на популяризацию науки и создание благоприятного образа молодых учёных и исследователей.

3 главных правила Science Slam: только собственные научные исследования, 10 минут на каждое выступление, выступление должно быть понятно широкой публике.

В программе:

Специальный гость:
Чалый Алексей Михайлович, доктор технических наук
«Разумные электрические сети для Севастополя и остального мира»

Участники научного поединка:
— Сергей Назаров, младший научный сотрудник
«Черные дыры и как они связаны с полетами в будущее»

— Екатерина Щурова, младший научный сотрудник
«Одно уникальное (не)болото»

— Татьяна Юрченко, студентка
«Дезактивация спасет мир»

— Тимур Малышев, студент
«Чем важна Байдарская долина для жителей Севастополя»

— Артём Мизюк, научный сотрудник
«Вращающиеся „жители“ Черного моря или черпаем вдохновение из кино»

Вход: 17:00
Начало мероприятия: 18:00.
Стоимость билетов — 200 руб.

Билеты можно приобрести по ссылке или в творческом пространстве «Весна».

Презентации ,

Прокомментировать
Вы должны быть зарегистрированы и авторизованы для того,
чтобы оставлять комментарии.

Войти
Зарегистрироваться

Читайте также в рубрике Презентации


Премьера детского спектакля «Мой папа»Премьера спектакля «Мой папа» в ТЮЗ

3 и 4 декабря Севастопольский театр юного зрителя (пр. Гагарина, 16) приглашает на премьеру спектакля «Мой папа» по книге замечательного писателя Тона Теллегена. Это такой необычный спектакль, на который родители могут привести юных зрителей, а сами – пить кофе. Или наоборот, оставить детей с бабушкой и дедушкой, а сами – смотреть «Моего папу». Можно и […]


Премьера спектакля "Анна Каренина"Премьера спектакля «Анна Каренина»

10, 11 и 17 декабря на сцене Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского состоится долгожданная премьера спектакля по роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». «Анну Каренину» называют романом-энциклопедией семейной жизни. Несчастная любовь Анны развивается на фоне счастливой семейной жизни Константина Лёвина и Кити Щербацкой, в романе есть еще одна не совсем благополучная семья брата […]


«Периметр Психо Дель Арт»«Периметр Психо Дель Арт»

20 и 25 ноября в Культурно информационном центре (ул. П. Корчагина, 1) театр «Периметр Психо Дель Арт» представит вниманию севастопольцев свои спектакли. 20 ноября зрители увидят постановку по мотивам пьесы Ю.Сафоновой «12 завтраков с…» История непростых взаимоотношений земной девочки-девушки-женщины и странного мужчины, который повадками, манерами и поступками чем-то напоминает булгаковского Воланда.


"Три сестры" -премьера в театре Лавренёва.«Три сестры» —
премьера в театре Лавренёва.

9 и 10 ноября в Драматическом театре им. Б. А. Лавренёва Черноморского флота (Ушакова, 1) состоится долгожданная премьера спектакля «Три сестры» по пьесе Антона Павловича Чехова в постановке Екатерина Гранитовой-Лавровской. «Три сестры» — пьеса о разрушении надежд. Но ни в одном другом произведении автора нет так много любви, как здесь. Любовь героев друг к другу […]


"Science Slam" в Севастополе«Science Slam» в Севастополе —
пресс-конференция в филиале МГУ

27 октября 2016 в филиале МГУ им.М.В. Ломоносова в г. Севастополе состоится пресс-конференция, посвящённую старту проекта Science Slam в Севастополе. Science Slam – международный проект, направленный на популяризацию науки и создание благоприятного образа молодых учёных и исследователей. Впервые он был проведен в 2010 году в Германии и оказался реальной альтернативой традиционным конференциям и симпозиумам.



Виртуальная детская библиотека

Размещение рекламы

  • RSS Подписка
    RSS Комментариев
    Реклама на сайте
    Вебкамеры

  • On-line радио


    Выкл


  • Фотопрогулки по Крыму и Севастополю

  • Фотолента



    День археолога в Херсонесе


    День Крещения Руси
    в Херсонесе


    Авиадартс


    ВелоПобеда - 2016


    День славянской письменности и культуры


    2 года в составе России


    «Севастопольская красавица - 2016»


    Форт «Максим Горький»


    ВелоНочь


    Турслёт - 2015


    И мы сделали это! ДиноФест


    Исторический клуб морских путешествий


    Парад победы - 70 лет


    Севастопольский парад 1 Мая


    Русская весна


    Наша Великая Победа


    Город выходного дня


    Ночь музеев


    Михайловская батарея


    Сражение при Альме

  • Архивы

    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011