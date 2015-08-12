«Science Slam» в Севастополе
11 декабря в 18:00 в творческом пространстве «Весна» (проспект Нахимова, дом 2В) состоится первая в Севастополе битва молодых учёных Science Slam – научные доклады в баре в стиле стэндапа на сцене бара или клуба.
Science Slam – международный проект, направленный на популяризацию науки и создание благоприятного образа молодых учёных и исследователей.
3 главных правила Science Slam: только собственные научные исследования, 10 минут на каждое выступление, выступление должно быть понятно широкой публике.
В программе:
Специальный гость:
Чалый Алексей Михайлович, доктор технических наук
«Разумные электрические сети для Севастополя и остального мира»
Участники научного поединка:
— Сергей Назаров, младший научный сотрудник
«Черные дыры и как они связаны с полетами в будущее»
— Екатерина Щурова, младший научный сотрудник
«Одно уникальное (не)болото»
— Татьяна Юрченко, студентка
«Дезактивация спасет мир»
— Тимур Малышев, студент
«Чем важна Байдарская долина для жителей Севастополя»
— Артём Мизюк, научный сотрудник
«Вращающиеся „жители“ Черного моря или черпаем вдохновение из кино»
Вход: 17:00
Начало мероприятия: 18:00.
Стоимость билетов — 200 руб.
Билеты можно приобрести по ссылке или в творческом пространстве «Весна».