Акция «Зарифмуй на фестивале»

16 октября 2017     33
Акция «Зарифмуй на фестивале»

В рамках культурной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Роспатриотцентр подготовил несколько интересных активностей для настоящих любителей литературы. На площадке издательской группы «Эксмо-АСТ» «Библиотека будущего» предлагается не только послушать лекции и мастер-классы от «повелителей пера», но и показать свои способности.

Организаторы фестиваля «Русские рифмы» Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр проводят акцию «Зарифмуй на фестивале». Главная идея – поделиться своими авторскими произведениями или же стихотворениями известных писателей. Волонтеры предлагают гостям записать на камеру, как они читают свои любимые строчки. Все видеоролики можно найти на YouTube («Poetry on Fest»).

В первые дни своими произведениями поделились более 200 человек. Одним из самых запоминающихся чтецов стала жительница Танзании, которая на родном языке облекла в стихотворную форму известный лозунг «За мир во всем мире!»

«Мы надеемся вдохновить молодежь со всей планеты на самореализацию. А самое главное – выяснить реальное количество любителей поэзии», – отмечает куратор фестиваля «Русские рифмы» Анастасия Мохова.

Также на площадке в течение нескольких дней проходят настоящие «Поэтические дуэли»: авторы стихотворений со всех концов света соревнуются в чтении произведений на глазах у публики. Финал баттла состоится уже 18 октября: планета узнает имя лучшего молодого поэта современности.

Для тех, кто хочет получить теплый «русский привет», Роспатриотцентр запустил работу специальной студии, где делают перевод литературного произведения на любой из официальных языков фестиваля на открытке с символами России. Такой подарок можно увезти с собой или же отправить по почте, написав «Viva Russian».

Партнерами площадки «Библиотека будущего» выступают издательская группа «Эксмо-АСТ», Корпорация «Российский Учебник», крупнейший в России сервис электронных книг ЛитРес, Всероссийский литературный фестиваль «Русские рифмы», Роспатриотцентр, Российская государственная библиотека для молодежи, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино, проект «Живые страницы», Viasat Premium HD, ТАСС, Экологическая Палата России, Российский книжный союз, ММКВЯ. В программе – мероприятия, отражающие многогранность современной литературы.

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