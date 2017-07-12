Античный театр Херсонеса приглашает на спектакли

14 июля в Античном театре Древнего Херсонеса откроется — 34-й театральный сезон.

14, 16 и 22 июля а вниманию севастопольцев и гостей города актеры Театра им. Лавренева представят трагикомедию Г.Фигейредо «Эзоп».

История о легендарном баснописце и остроумном философе Эзопе, который превыше всего ставил свободу человека. Ее он не согласился променять ни на богатство, ни на власть, ни даже на любовь прекраснейшей из женщин…

15, 21 и 23 июля в Античном театре будет идти музыкальная комедия Театра им. Лавренева «Рыцарские страсти».

Начало спектаклей в 19:30.

Билеты можно приобрести только в кассе Херсонеса или заказать по номеру телефона +7 8692 92 23 82