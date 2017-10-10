Арт-встреча «Итак, ПАСТЕЛЬ» в ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» ЦГБ им. Л.Н. Толстого

12 октября в ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится арт-встреча «Итак, ПАСТЕЛЬ».

Есть техники изобразительного искусства, одинаково привлекательные как для мастеров, так и для новичков, для живописцев и для графиков, для взрослых и детей. К таким «универсальным» техникам относится пастель.

Наверняка, каждый из нас хоть раз рисовал мелками на асфальте или стене. Как обычная детская забава становится произведением искусства? Почему пастельные мелки считаются настоящим волшебством? Как развивалась техника в разных странах мира? В чем ее достоинства и недостатки, и кому из великих удалось «приручить» этот непослушный и прекрасный материал?

Встречу ведет Елена Комиссарова (Архангельск) – художник, дизайнер интерьеров, декоратор, член Русского географического общества.

Начало в 18:30

Вход свободный

Контактный телефон для регистрации +7 978 002 69 72