«АрхеоМост-2017. Путь к древнему Крыму». Культорологическая экспедиция по очистке пещерных городов от надписей, оставленных вандалами, состоится на территории Мангуп-Кале.

С 24 по 30 июля на территории пещерного города Мангуп-Кале реализуется очередной этап Культурно-социального проекта «АрхеоМост-2017. Путь к древнему Крыму».

«АрхеоМост. Путь к древнему Крыму» — представляет из себя культорологическую экспедицию, направленную на восстановление уникальных памятников культуры Крымского полуострова.

По благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, совместно с Мангупской археологической экспедицией исторического факультета Крымского федерального университета им. Вернадского и при поддержке Бахчисарайского историко–культурного заповедника, в рамках проекта проводятся работы по очистке «пещерных городов» Крыма от бытового мусора и надписей, оставленных вандалами.

В июле 2016 года был успешно реализован первый этап проекта. Была проделана значительная работа по очистке пещерного города Тепе-Кермен, и начаты работы в древнем пещерном монастыре Качи-Кальон.

Участники нынешней экспедиции в условиях полевой жизни (палаточный лагерь, костер, быт на открытом воздухе), вооружившись необходимыми инструментами, под контролем специалистов бережно и аккуратно будут очищать от надписей и графити склоны и пещеры Мангуп Кале.

Во второй половине дня для участников будут проводиться экскурсии и мастер-классы:

— Работа с глиной, основы гончарного искусства;

— Мастер-класс по скалолазанию;

— Школа веревочных узлов;

— Археология, «историко-культурный слой»;

— Мастер-класс по фокусам;

— Мастер-класс театра теней;

— Мастер-класс по самообороне и основы боевого искусства;

— Мастер-класс по выживанию в условиях «НЕкомнатной» природы;

— Звездное небо. Астрономия на практике;

— Освоение музыкальных инструментов;

— Юридические аспекты вандализма в законодательстве РФ.

Проводят мастер-классы профессионалы в своей области:

— известный российский и венгерский музыкант, композитор, импровизатор и арфа-терапевт, мульти-инструменталист Alizbar;

— Александр Снежкин — 1-й вице-президент РОО «Федерация СБЕ (ММА) Республики Крым», вице-президент РОО «Федерация Кунг-фу Республики Крым», председатель и тренер КРОО СК «Архат»;

— действительный член Омского отделения РГО зампредседателя Омской федерации альпинизма, КМС, инструктор 2-й категории, за покорение всех пяти семитысячников СНГ получивший звание «Снежный барс» Юрий Ермолаев;

— режиссер Волшебного театра и просто очень талантливый человек Никита Добрынин;

— руководитель проекта священник Михаил Петров, который вырос в Крыму, занимался археологией и хорошо знаком с пещерными городами Крымского полуострова.

Также состоятся неформальные встречи со священниками, молитвенное совместное делание, ночная Божественная литургия в древнем пещерном храме.

Участвовать в экспедиции могут все желающие.

Условия участия, распорядок дня, условия проживания в лагере, маршрутизатор, список необходимых вещей, отчеты о прошедшей экспедиции и другие подробности — на сайте мероприятия: most_k_drevnemu_krimu

Заявку на участие можно подать по электронной почте: most.k.drevnemu.krymu@gmail.com или по телефону: + 7(978) 03 99 329 Александр.