«Байки в Толстовке»
24 января в литературной гостиной Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится очередная встреча Клуба литературных игр «АЗЪБУКАРТ».
В рамках проекта «Байки в Толстовке» гостям мероприятия предстоит принять участие в литературной игре «Мы все учились понемногу», посвященной Дню студента (Татьяниному дню).
«Байки в Толстовке» — это навык публичного выступления, отличные истории, невероятный игровой драйв, интеллектуальный тренажер для самых амбициозных.
Участниками интеллектуальной игры являются учащиеся колледжей и техникумов, студенты высших учебных заведений. Форма проведения — конкурс. Жюри предстоит выбрать самого артистичного, находчивого и того, чей литературный скетч будет самым интересным.
Начало в 17:00