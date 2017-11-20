Балет «Лебединое озеро» на сцене театра Луначарского

22 ноября на сцене театра им. Луначарского (Нахимова, 6) будет идти всемирно известный балет «Лебединое озеро».
Шедевр мировой классической культуры балет «Лебединое озеро» в 4-х картинах принадлежит П.И. Чайковскому, авторами либретто являются Владимир Бегичев и Василий Гельцер. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя злым колдуном — рыцарем Ротбартом, и юном принце Зигфриде, который полюбил прекрасную Одетту. История о печальной любви, обречённой на гибель, трогает сердца своей искренностью и мистической фатальностью.
Севастопольцам будет представлено легендарное произведение в исполнении коллектива Русского театра классического балета «Звёзды Москвы».
Начало — 19:00.