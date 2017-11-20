Балет «Лебединое озеро» на сцене театра Луначарского

«Севастопольский Нюрнберг». Всероссийская научно-практическая конференция



23-24 ноября 2017 г. ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» при поддержке Российского военно-исторического общества проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Севастопольский Нюрнберг». Мероприятие приурочено к 70-летию судебного процесса по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Крыму и на Кубани, проходившего в г. Севастополе 12-23 ноября 1947 г. В конференции примут участие ученые, историки, краеведы,… читать »