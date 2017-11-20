Балет «Лебединое озеро» на сцене театра Луначарского

20 ноября 2017     38
Балет "Лебединое озеро" на сцене театра Луначарского

22 ноября на сцене театра им. Луначарского (Нахимова, 6) будет идти всемирно известный балет «Лебединое озеро».

Шедевр мировой классической культуры балет «Лебединое озеро» в 4-х картинах принадлежит П.И. Чайковскому, авторами либретто являются Владимир Бегичев и Василий Гельцер. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя злым колдуном — рыцарем Ротбартом, и юном принце Зигфриде, который полюбил прекрасную Одетту. История о печальной любви, обречённой на гибель, трогает сердца своей искренностью и мистической фатальностью.

Севастопольцам будет представлено легендарное произведение в исполнении коллектива Русского театра классического балета «Звёзды Москвы».

Начало — 19:00.

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