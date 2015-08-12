Балет «Щелкунчик» — удивительная рождественская сказка о волшебном мире детских грез — подарит маленьким и взрослым зрителям незабываемые ощущения красоты и праздника в любое время года.﻿

Сказка Гофмана «Щелкунчик» стала основой сюжета последнего балета П. И. Чайковского. В 1891 году, в зрелом возрасте, незадолго до смерти, П. И. Чайковский воплотил в своем творчестве новую тему – открытие мира на пороге юности. Задуманный как «детский» балет-феерия, «Щелкунчик» оказался лирико-философской поэмой и значительным произведением, открывшим новые пути в балетном театре рубежа 19 и начала 20 века.

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