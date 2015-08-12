«Барышня-крестьянка»
в киноклубе «КиноBooK»
18 января клуб любителей кино «КиноBooK» приглашает всех любителей кино в читальный зал ЦГБ им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51 ) на новую встречу, посвященную 180-летию со дня гибели великого русского писателя А. С. Пушкина.
Вниманию зрителей будет представлен российский художественный фильм «Барышня-крестьянка» (1995 г.) по мотивам одноименной повести и «Романа в письмах» А. С. Пушкина.
Режиссёр — Алексей Сахаров.
«В соседское имение приезжает молодой барин. Лиза хочет познакомиться с красавцем, но их отцы не общаются, давно затаив обиду друг на друга. Девушка, зная о том, что молодой барин любит по утрам объезжать лес, переодевается в крестьянское платье и рано утром, прихватив лукошко, идёт в лес…»
Начало в 18:00
Вход свободный