«В соседское имение приезжает молодой барин. Лиза хочет познакомиться с красавцем, но их отцы не общаются, давно затаив обиду друг на друга. Девушка, зная о том, что молодой барин любит по утрам объезжать лес, переодевается в крестьянское платье и рано утром, прихватив лукошко, идёт в лес…»

Вниманию зрителей будет представлен российский художественный фильм «Барышня-крестьянка» (1995 г.) по мотивам одноименной повести и «Романа в письмах» А. С. Пушкина. Режиссёр — Алексей Сахаров.

18 января клуб любителей кино «КиноBooK» приглашает всех любителей кино в читальный зал ЦГБ им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51 ) на новую встречу, посвященную 180-летию со дня гибели великого русского писателя А. С. Пушкина.

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