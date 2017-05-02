«Бессмертный полк» в Севастополе

В преддверии 72-й годовщины Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Севастополе ведется подготовка к шествию «Бессмертного полка».

К всероссийской акции могут присоединиться все желающие, имея при себе портреты родных и близких людей, трудившихся и воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Планируется, что в этом году в шествии примут участие около 25 тысяч человек.

Формирование колонны «Бессмертного полка» будет происходить 9 мая с 09:30 на пешеходной зоне улицы Ленина у памятника Мужеству, стойкости, верности комсомольской.

Шествие начнется сразу после завершения Парада Победы. Колонна проследует по улице Ленина, проспекту Нахимова и закончит движение на площади Лазарева.

Ориентировочное начало движения колонны «Бессмертного полка» в 11.00-11.30.

Информацию о проекте «Бессмертный полк» в Севастополе можно получить по телефонам горячей линии Правительства города Севастополя для информирования населения о формировании и движении колонны «Бессмертного полка».

Телефоны горячей линии:

54-07-58 рабочие дни с 9.00 до 18.00,

54-01-06 рабочие дни с 9.00 до 18.00,

54-18-00 рабочие дни с 9.00 до 18.00,

+7978-741-06-79 9.00-22.00 без выходных,

+7978-768-96-37 9.00-22.00 без выходных,

+7978-257-20-57 9.00-22.00 без выходных,

+7978-300-00-46 9.00-22.00 без выходных (оператор Севмобайл, звонки платные).

Источник sevastopol.gov.ru