В преддверии 72-й годовщины Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Севастополе ведется подготовка к шествию «Бессмертного полка».
К всероссийской акции могут присоединиться все желающие, имея при себе портреты родных и близких людей, трудившихся и воевавших в годы Великой Отечественной войны.
Планируется, что в этом году в шествии примут участие около 25 тысяч человек.
Формирование колонны «Бессмертного полка» будет происходить 9 мая с 09:30 на пешеходной зоне улицы Ленина у памятника Мужеству, стойкости, верности комсомольской.
Шествие начнется сразу после завершения Парада Победы. Колонна проследует по улице Ленина, проспекту Нахимова и закончит движение на площади Лазарева.
Ориентировочное начало движения колонны «Бессмертного полка» в 11.00-11.30.
Информацию о проекте «Бессмертный полк» в Севастополе можно получить по телефонам горячей линии Правительства города Севастополя для информирования населения о формировании и движении колонны «Бессмертного полка».
Телефоны горячей линии:
54-07-58 рабочие дни с 9.00 до 18.00,
54-01-06 рабочие дни с 9.00 до 18.00,
54-18-00 рабочие дни с 9.00 до 18.00,
+7978-741-06-79 9.00-22.00 без выходных,
+7978-768-96-37 9.00-22.00 без выходных,
+7978-257-20-57 9.00-22.00 без выходных,
+7978-300-00-46 9.00-22.00 без выходных (оператор Севмобайл, звонки платные).
Источник sevastopol.gov.ru