Библиотечный пикник в ЦГБ Толстого

25 мая Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) приглашает жителей и гостей на «Библиотечный пикник», приуроченный к празднованию Общероссийского дня библиотек.

В этот день на площадках возле библиотек во всех районах города, в пригородной и сельской зонах будет организован «Библиотечный пикник»: экскурсии-визитки, литературные путешествия, книжные интерактивные выставки, флешмобы, конкурсы, блиц-викторины, познавательные минутки и пр.

В Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого в рамках «Библиотечного пикника» состоится:

11:00 — начало праздничных мероприятий

12:00 — презентация проекта «Мобильная библиотека», реализованного при поддержке Председателя постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по социально-гуманитарным вопросам Татьяны Щербаковой

12:00, 14:00 — презентация мультимедийных ресурсов Информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал» для работников культуры и широкой аудитории

11:00, 13:00 — каллиграфические этюды в Кабинете диковинных книг

15:00 — торжественное собрание, посвященное Общероссийскому дню библиотек, состоится в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого.

Гостей праздника ждут — хорошее настроение, положительные эмоции, а также призы и подарки самым активным участникам.