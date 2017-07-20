Благотворительная ярмарка «Белый цветок» в Севастополе

23 июля с 10:00 до 19:00 на площади Нахимова г. Севастополя пройдет благотворительная ярмарка «Белый цветок».

Кроме распродажи удивительных вещей ручной работы, посетителей ярмарки ждут большая концертная программа, увлекательная детская игровая программа и творческие мастер-классы.

Все собранные средства пойдут на обеспечение центра социальной реабилитации для детей-инвалидов при храме святителя Николая Чудотворца в б. Камышовой.

Программа благотворительной ярмарки :

10-00: Начало работы торговых рядов.

10-00 – 11-45: Выступление инструментального ансамбля «Вдохновение». Выступление филармонии вокального искусства.

12-00 – 13-30: Торжественное открытие ярмарки. Выступление детей центра социальной реабилитации.

Выступление театра песни «Подворье» под руководством А. Удаловой.

13-30 –14-00: Ансамбль «Жаворонушки»

14-15 – 15-00: Ансамбль «Золотые эполеты»

15-00 – 15-40: Ансамбль «Галатея»

16-00 – 16-40: Ансамбль «Гранд-Па»

17-00 – 17-30: Ансамбль «Поседелки»

17-30 – 18-15: Ансамбль«Раздолье»

18-30 –19-00: Ансамбль «Гуляй, душа»

14-00 – 19-00: Творческие мастер-классы (гончарное дело, роспись пряников, Петриковская роспись), конкурсы, викторины, анимационная программа для детей.

Организаторы ярмарки: Правительство г. Севастополя и Севастопольское благочиние.