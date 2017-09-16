Велогонка «Крымская Осень 2017»

С 20 по 24 сентября в Севастополе будет проходить ежегодная многодневная шоссейная велогонка «Крымская Осень 2017».

Организатор гонки — «Севастопольская Федерация велоспорта-шоссе, велоспорта-маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-ВМХ». Мероприятие проводится ежегодно и собирает спортсменов-любителей и опытных велосипедистов разных возрастов. В 2006-м году гонку учредили ветераны велосипедного спорта, прошедшие советскую школу. С тех пор в ней приняли участие уже более 1000 спортсменов из России, Украины и стран ближнего зарубежья. По своему масштабу и охвату аналогов этому мероприятию среди шоссейных многодневных гонок в России сегодня нет.

В этом году «Крымская Осень» пройдет с 20 по 24 сентября и будет состоять из пролога (индивидуальная гонка на время, призванная определить последовательность участников в основных шоссейных гонках), трех групповых этапов и гонки с раздельным стартом, по сумме которых и будут определяться победители в разных возрастных категориях.

Церемония открытия 11-й многодневной шоссейной гонки «Крымская Осень 2017» состоится на арт-площадке ТерруАРТ в Балаклаве 20 сентября.

Награждение за 1 этап гонки пройдет также на гостеприимной площадке ТерруАРТ в Балаклаве.

Мероприятие согласовано с Управлением по делам молодежи и спорта Правительства Севастополя, имеет статус Чемпионата и Первенства города Севастополя.

Программа 20 сентября:

12:00 Мандатная комиссия, площадка ТерруАРТ

14:00 Открытие гонки и презентация команд

17:00 Старт пролога 1.5 км г. Балаклава, ул.Крестовского (ТЕС)

18:30 Награждение за 1 этап, площадка ТерруАРТ

Локация: г.Севастополь, Балаклава, ул.Крестовского 66

Фото с сайта vk.com