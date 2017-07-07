Вечерний кинозал центра творческих индустрий «РАМА» представляет фильм «Подсолнухи»

7 июля с 20:00 до 22:00 Вечерний кинозал центра творческих индустрий «РАМА» представляет показ фильма «Подсолнухи», приуроченный ко дню рождения Витторио де Сика.

Софи Лорен и Марчелло Мастрояни в итальяно-советской киноленте о любви, войне и еще раз любви.

Знакомство, пылкая влюбленность, всего несколько дней счастья, война, и неизвестность. И поиски после войны. Из Италии героиня едет в Советский Союз, чтобы узнать хоть что-то о пропавшем без вести любимом человеке.

А потом — то, что будет едва ли тяжелей мыслей, что любимый, возможно, погиб. И потом — то, через какую внутреннюю войну и метания придется пройти героям. И ради чего.

Вход свободный.

Жанр: драма, мелодрама

В фильме снимались: София Лорен, Марчелло Мастроянни, Людмила Савельева, Гунарс Цилинский (Цилинскис), Пётр Колбасин, Надежда Чередниченко, Джанни Бортолотти.