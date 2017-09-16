Вечер посвященный «Волшебному Лесу» в парке Учкуевка

30 сентября в 17:00 а парке Учкуевка пройдет вечер посвященный «Волшебному Лесу».

На мероприятии Вы увидите:

— выступление скрипачки Вероники Лотниковой и гитариста Сергея Шевченко

— чтение стихов в исполнении Юрия Володина, Тихона Синицына, Светланы Баевой, Мария Заблодской и других.

— сможете прогуляться с экскурсоводами по «Волшебному лесу»

Суть проекта в переосмысление и развитие общественного пространства — парка Учкуевка… парк — как объект творчества и искусства- ведь ничего так не вдохновляет как искусство и природа, вот и пришла идея объединения этих направлений.

Взглянув на привычные нам деревья с другой стороны, стало понятно, что даже поврежденные и сухие деревья могут украсить парк и пространство получит новые смыслы и наполнение.

Теперь парк Учкуевка становится волшебной точкой на карте города, где можно ощутить магию творчества и природы на себе.

Проект «Волшебный лес» включает в себя две части, дневную и ночную:

Дневная экспозиция:

— арт-объект «Фиолетовое дерево»

— Создание «Галереи на деревьях»

— Художественно оформленные пни, арт объекты, инсталляции и т.д.

Ночная экспозиция:

— Светящиеся картины

— Светящиеся деревья

— Светящиеся фигуры

Над проектом работают:

Куратор — Натали Попова

Художник — Полина Баженова -картины на деревьях

Художник — Дизайнер — Александра Поле

Художник — Катя Крейц

Художник — Алиса Сербиненко

Екатерина Тертишникова

Мария Рысакова

Виталий Расти

Фото с сайта niklife.com.ua