Вечер посвященный «Волшебному Лесу» в парке Учкуевка

23 сентября 2017     125
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30 сентября в 17:00 а парке Учкуевка пройдет вечер посвященный «Волшебному Лесу».

На мероприятии Вы увидите:
— выступление скрипачки Вероники Лотниковой и гитариста Сергея Шевченко
— чтение стихов в исполнении Юрия Володина, Тихона Синицына, Светланы Баевой, Мария Заблодской и других.
— сможете прогуляться с экскурсоводами по «Волшебному лесу»

Суть проекта в переосмысление и развитие общественного пространства — парка Учкуевка… парк — как объект творчества и искусства- ведь ничего так не вдохновляет как искусство и природа, вот и пришла идея объединения этих направлений.
Взглянув на привычные нам деревья с другой стороны, стало понятно, что даже поврежденные и сухие деревья могут украсить парк и пространство получит новые смыслы и наполнение.

Теперь парк Учкуевка становится волшебной точкой на карте города, где можно ощутить магию творчества и природы на себе.

Проект «Волшебный лес» включает в себя две части, дневную и ночную:

Дневная экспозиция:
— арт-объект «Фиолетовое дерево»
— Создание «Галереи на деревьях»
— Художественно оформленные пни, арт объекты, инсталляции и т.д.

Ночная экспозиция:
— Светящиеся картины
— Светящиеся деревья
— Светящиеся фигуры

Над проектом работают:
Куратор — Натали Попова
Художник — Полина Баженова -картины на деревьях
Художник — Дизайнер — Александра Поле
Художник — Катя Крейц
Художник — Алиса Сербиненко
Екатерина Тертишникова
Мария Рысакова
Виталий Расти

Фото с сайта niklife.com.ua

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