Вечер посвященный 130-летию Игоря Северянина в ЦГБ Толстого

11 мая Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого приглашает всех любителей прекрасного на вечер «Этот мир очарований, этот мир из серебра…», посвященный 130-летию «Короля поэтов» Игорю Северянину.

Серебряный век дал нам огромное количество талантливых поэтов, но не было среди них поэта, равного по степени популярности Игорю Северянину. Со страниц своего сборника «Громкокипящий кубок» он уверенно утверждал:

Я гений Игорь Северянин,

Своей победой упоен:

Я повсеградно оэкранен!

Я повсесердно утвержден!

На вечере, посвященном поэту, прозвучат романсы Серебряного века в исполнении певицы Анны Качаловой и севастопольского композитора Татьяны Великодворской.

Место проведения — литературно-музыкальная гостиная ЦГБ им. Л. Н. Толстого

Начало в 17:00