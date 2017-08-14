«Вечер с танцами в белом» на Историческом бульваре

17 августа 2017     105
"Вечер с танцами в белом" на Историческом бульваре

19 августа 2017 г. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя и Клуб старинного танца «Ангаже» приглашают всех желающих на романтичное событие августа – «Вечер с танцами в белом».

В 19:00 на площадке за Панорамой «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.» дамы и кавалеры в белом погрузятся в волшебную атмосферу танцевальных вечеров XIX – XX веков.

Белые одежды участников бала – дань уважения своему белокаменному городу. Гостей вечера ждет интересная музыкальная и танцевальная программы. Поскольку тон мероприятию задают танцы, то они и будут стержнем программы вечера: вальс, фокстрот, полонез, кадриль, танго и старинный контрданс. Не обойдется и без праздничных сюрпризов.

На мастер-классах гостям объяснят технику танцев, покажут базовые танцевальные движения и научат основным фигурам.

Свои лучшие выступления продемонстрируют музыканты и артисты Севастопольского Академического театра танца.

В традициях бала гостям будет предложен фуршет.
Завершится торжественное мероприятие красочным фейерверком.

На вечере действует дресс-код:
Дамы: белое платье.
Кавалеры: белая рубашка, белые брюки.

Место проведения: Исторический бульвар, площадь за зданием Панорамы «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.».
Начало мероприятия: 19:00
Стоимость участия: 300 руб.
Партнер вечера – Культурный комплекс «Корабел».

Мастер-классы и информация по телефону: 8 978 7761837

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