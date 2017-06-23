Видео-чтения серии «Художники-путешественники» в ЦГБ им. Л. Толстого

24 июня в 11:00 в Информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» ЦГБ им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоятся видео-чтения серии «Художники-путешественники».

Встреча серии посвящена путешествию братьев Чернецовых по Волге.

Григорий и Никанор Чернецовы

– родные братья, авторы пейзажей и перспективных видов, «видописцы», как они сами себя называли. Они мало известны широкой публике. Между тем, их творчество – уникальный феномен в истории отечественной художественной школы. Выходцы из мещанской среды Костромской губернии, они трудом и талантом добились известности в столичных художественных кругах, стали академиками живописи, оставили большое творческое наследие. Они совершили первое в России «художественное путешествие» по Волге, «открыли в ней неисчерпаемый источник вдохновения для художников и своими многочисленными пейзажами и зарисовками волжских городов поставили «красоту неизглаголенную» русской земли в один ряд с классическими красотами Востока и Запада.

Начало в 11:00.

Вход свободный

Контактный телефон для регистрации +7 978 023 81 29