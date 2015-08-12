«Виниловые встречи:
Александр Башлачёв»
17 февраля в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого в рамках проекта «Виниловые встречи» состоится вечер памяти поэта и исполнителя своих песен Александра Башлачева «Человек поющий».
Невысокого роста, с застенчивой улыбкой… Он носил на шее три маленьких колокольца, играл на гитаре и писал удивительные стихи. Родился в Череповце, прожил всего двадцать семь лет. После него остались около шестидесяти стихотворений, почти все они уместились в тонкой книжке.
17 февраля — день его трагической смерти, но на встрече будут говорить не об этом, а о его творчестве… Большинство песен написано в жанре исповеди, очень личные, не всем понятные, но трогающие за живое…
В вечере принимают участие преподаватели Севастопольского филиала Московского государственного университета Александра Ярко и Марина Ветрова, участники севастопольских рок-групп, исполнители его песен Алексей Васильев, Сергей Платонов.
Начало в 17:00