17 февраля — день его трагической смерти, но на встрече будут говорить не об этом, а о его творчестве… Большинство песен написано в жанре исповеди, очень личные, не всем понятные, но трогающие за живое…

Невысокого роста, с застенчивой улыбкой… Он носил на шее три маленьких колокольца, играл на гитаре и писал удивительные стихи. Родился в Череповце, прожил всего двадцать семь лет. После него остались около шестидесяти стихотворений, почти все они уместились в тонкой книжке.

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