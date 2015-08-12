«Волнуют сердце пушкинские строки»

Нет такого человека, на которого не повлияло бы его творчество. Пушкин – это наш и духовный мир, и высокая гражданская позиция, пример чести, справедливости, смелости, любви…

В России это имя известно каждому — и взрослому, и школьнику. Пушкин для нас — не просто величайший русский поэт, а еще и реформатор русского языка и культуры в целом. И для многих он до сих пор жив, ведь память о нем бессмертна.

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