«Волнуют сердце пушкинские строки»

16 февраля 2017 - Просмотров: 37
Поэтическая гостиная Бориса Бабушкина

18 февраля в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится очередное заседание поэтического клуба «Стихия», посвященное Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В России это имя известно каждому — и взрослому, и школьнику. Пушкин для нас — не просто величайший русский поэт, а еще и реформатор русского языка и культуры в целом. И для многих он до сих пор жив, ведь память о нем бессмертна.

Нет такого человека, на которого не повлияло бы его творчество. Пушкин – это наш и духовный мир, и высокая гражданская позиция, пример чести, справедливости, смелости, любви…

При имени Пушкина мы сразу видим любимого поэта:

«Живой, курчавый, быстроглазый
Мальчишка – юный лицеист.
Глаза горят, как два алмаза,
Вольнолюбив, душою чист…»

Приглашаются все желающие на поэтический марафон поэтов и любителей поэзии в клубе «Стихия».

Начало вечера — в 17:00.
Вход свободный.

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