Всероссийская акция «Ночь Кино» в Севастополе

27 августа в 20:00 Севастополь присоединится ко Всероссийской акции «Ночь кино», которая проводится Министерством культуры и Фондом кино, мероприятия акции охватят около двух тысяч площадок в разных городах страны от Камчатки до Калининграда.

В кинотеатрах, концертных залах, музеях, филармониях, библиотеках и других учреждениях культуры будут бесплатно демонстрироваться лучшие отечественные фильмы.

Путем голосования на сайте ТАСС россияне выбрали три картины, которые они хотят посмотреть в этот день. Победителями стали «Кухня. Последняя битва» Антона Федотова, «Время первых» Дмитрия Киселева, «28 панфиловцев» Кима Дружинина и Андрея Шальопы. Юные зрители смогут посмотреть мультфильм «Снежная королева — 3: Огонь и лед» режиссера Алексея Цицилина, ставший лидером голосования среди отечественных анимационных картин.

Акция будет проходить в Кинотеатрах Москва (Острякова, 70), Победа (Б.Морская, 13) и на эстраде Приморского бульвара («Ракушка»).

Вход свободный.

Кроме этого, 26 августа в 19:00 в Византийском дворике Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» в рамках акции будут демонстрироваться семь уже отснятых совместно с телеканалом НТС (Севастополь) серий фильма «Херсонес: музей со служебного входа». Фильм расскажет посетителям о жизни музея-заповедника изнутри, куда не водят экскурсии.

Перед началом фильма пройдет творческая встреча, где выступят главные действующие лица — научные сотрудники Херсонесского музея и авторская группа телеканала НТС.