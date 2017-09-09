Встреча с известной писательницей и литературным агентом Ириной Горюновой в Атриуме

9 сентября в 15.00 в информационном супермаркете «Атриум» (ТЦ Муссон, ул. Вакуленчука, 29) состоится уникальная встреча с известной писательницей и литературным агентом Ириной Горюновой.
Ирина проведёт мастер-класс «Как издать книгу и стать успешным писателем».
Ирина Горюнова – владелец успешного литературного агентства, работает и с начинающими, и со звёздными авторами, такими как Иван Охлобыстин, Гарик Сукачёв, Татьяна Догилева, Роман Фад, Инна Бачинская и многие другие. Кроме того, Ирина Горюнова писатель, чьи книги выходят в крупнейших издательствах: «АСТ», «ЭКСМО», «ВРЕМЯ», «РИПОЛ-классик» и др. Впервые литературный агент раскрывает секреты продвижения книги и создания литературных брендов.
На мастер-классе будут обсуждаться следующие темы:
— Коммерческие и некоммерческие жанры. Фикшн и нон-фикшн
— Работа над рукописью, стиль, редактура.
— Иллюстрирование, обложка, аннотация.
— Библиография, синопсис, заявка, ppt-презентация.
— Общение с издательством и подводные камни.
— Особенности кинодраматургии.
— Создание литературного бренда и феномен бестселлера.
— Роль литературного агента.
Вход свободный.