Выходные с «TEArt»

18 февраля 2017 - Просмотров: 65
Выходные с «TEArt»

18 и 19 февраля Клубе необыЧАЙной культуры «TEArt» (ул.Одесская, 4) приглашает гостей и жителей города приятно и полезно провести время в теплой дружеской атмосфере и посетить следующие мероприятия.

18 февраля в 19:00 состоится чайная церемония Гун Фу Ча. Гун Фу Ча — высшее искусство чая. Под руководством мастера он раскроет все свои секреты, а значит гостям предстоит глубоко погружение и наслаждение на волнах чайного спокойствия.

19 февраля в 14:00 — мастер-классы по акварели и росписи стекла и фарфора. У участников мероприятия появится возможность сделать подарки родным и близким к 23 февраля.
С собой нужно принести акварельные краски, кисти (белка, колонок, синтетика), бумагу для акварели А3, А4.
На мастер-класс по росписи стекла и фарфора все материалы предоставляются.
Запись по телефону: +7 (978) 021 73 16

19 февраля в 19:00 — «Вечер поэзии».
Это первое поэтическое собрание в «TEArt» и поэтому организаторы решили не ограничивать направленность сего действа.
На мероприятии можно будет:
— прочесть и послушать произведения абсолютно любых поэтов (для пишущих это возможность поделиться своими трудами);
— угоститься лучшими сортами чая;
— обсудить поэзию с единомышленниками.

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