В Севастополе почтят память героев, павших в Великой Отечественной войне, спектаклем «Имена на поверке»

С 5 по 9 мая спектаклем «Имена на поверке» в Севастополе почтят память героев, павших в Великой Отечественной войне.

«Имена на поверке» — музыкально-поэтический спектакль по произведениям поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В основе спектакля – творческое наследие 17 погибших поэтов-фронтовиков.

Всеволод Багрицкий. Павел Винтман. Борис Богатков. Леонид Шершер. Захар Городисский. Николай Овсянников. Павел Коган. Николай Майоров… Стихи 17 поэтов-фронтовиков, погибших молодыми, звучат в спектакле. Многим из них было не более 25. Они писали свои стихи на передовой, в окопах, следуя партизанскими тропами. Они познали всю невыразимую жестокость и трагедию войны. Война оборвала их жизнь на взлете, отняв возможность любить, мечтать, писать стихи, растить детей.

Воспоминания о счастливой мирной жизни чередуются в спектакле с описанием суровых солдатских будней. И даже в такие минуты, когда на передовой не смолкали залпы орудий, и все небо было в огне, в душах поэтов оставалось место светлым образам любимых, близких, дорогих сердцу людей. Страх, боль, диссонанс между прошлым и настоящим и все-таки, твердая вера в победу, в то, что враг будет разгромлен. Они не вернулись с фронта. Но остались в своих стихах – чистыми, возвышенными, романтичными. И в каждой строке – такая великая любовь к Родине, чувство такой силы, что не может оно не отозваться в сердцах зрителей.

В спектакле объединены вокальные и хореографические номера, поэзия – все вместе укрепляет связь современной публики с событиями военной поры и открывает зрительское сердце историям простых парней и девушек, чьи судьбы поломала война.

Спектакль «Имена на поверке» — участник масштабной международной акции «Вспомним всех поименно», посвященной 70-летнему юбилею Великой Победы и прошедшей в июне-июле 2015 года. Спектакль увидели более 6 тысяч зрителей в 13 городах России и зарубежья: это Москва, Тула, Брест, Берлин, Дрезден, Брянск, Орел, Курск, Белгород, Ростов-на-Дону, Волгодонск, Волгоград, Воронеж. И на каждом показе зрительские сердца резонировали высокой патриотической ноте и вызову живого литературного слова, заданным этим проектом.

Режиссер – Т.Лычкатая.

Продолжительность спектакля – 1 час 10 минут.

План показа спектакля «Имена на поверке» в городе Севастополе:

5 мая

В 18.00 «Терновский центр культуры и досуга» (с.Терновка, ул. Ленина, 7)

7 мая

В 15.00 Дом офицеров Черноморского флота (ул. Ленина, 9),

в 19.00 «Дворец культуры «Севастопольский» (ул. Тимерязева, 13)

8 мая

В 16.00 «Культурный комплекс «Корабел» (ул. Рабочая, 2)

9 мая

В 14.00 — Летняя эстрада Приморского бульвара.

в 18.00 — «Орлиновский центр культуры и досуга» (с. Орлиное, ул.Тюкова, 63).