Гастроли Брянского театра драмы им. А.К.Толстого в Севастополе

С 13 по 20 сентября 2017 года в городе Севастополе на сцене Севастопольского академического русского драматического театра им.А.В.Луначарского при поддержке Министерства культуры России, Правительства Брянской области и Правительства Республики Крым состоятся гастроли Брянского ордена Трудового Красного Знамени театра драмы им. А.К. Толстого.

Гастроли посвящены 200-летию со дня рождения выдающегося поэта, писателя и драматурга – Алексея Константиновича Толстого.

В репертуарной афише театра много спектаклей для детей и учащейся молодёжи. Два из них будут показаны на гастролях в Севастополе.

13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 сентября в 11:00 для юных зрителей будет идти мюзикл «Бременские музыканты» с детства всем известными песнями Ю. Энтина и В. Ливанова на музыку Г. Гладкова, который не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

14, 18, 19 сентября в 19:00 — драматическая баллада «Не покидай меня…» по пьесе А.Дударева.

Четыре девчонки-разведчицы, вместе с командиром, молодым капитаном идут на выполнение задания, связанного со смертельным риском. У каждой из вчерашних школьниц свой счёт к этой войне и одно общее желание — победить!

Эта история произошла в действительности. Одна из участниц тех трагических событий чудом осталась жива. По её воспоминаниям известный белорусский драматург, заслуженный деятель Республики Беларусь, Лауреат государственной премии СССР А.Дударев написал драматическую балладу.

(без антракта, 12+)

Эти спектакли наш театр будет показывать по льготным ценам, чтобы как можно больше детей и молодёжи могли посмотреть их.

Цена билета: 200-250 рублей

Для взрослых зрителей театр представит три самых кассовых спектакля:

13 и 17 сентября в 19:00 — «Поминальная молитва», драма в двух действиях (14+), Г.Горин.

История деревушки, где живет Тевье-молочник, его жена Голда и пять дочерей. На эту семью сваливаются испытание за испытанием: рушатся обычаи, привычный уклад жизни, мир. Тевье разучился плакать. Зато не разучился смеяться — и в этом мудрость народа, у которого нельзя отнять веру, любовь и этот грустный и ироничный смех над собой.

В учителях Тевье — господь Бог с его Святым Писанием, а в советчиках — юмор на все случаи жизни.

Постановка и решение художественного пространства заслуженный деятель искусств РФ Олег Пермяков (г. Барнаул).

15 и 20 сентября в 19:00 — «Боинг-Боинг», комедия в двух действиях (16+), М.Камолетти.

Обаятельный архитектор-ловелас Бернар придумал «беспроигрышную комбинацию»: у него сразу три невесты-стюардессы, не подозревающие о существовании друг друга. Одна взлетает, другая приземляется, а третья в этот момент находится… В один прекрасный день отлаженный механизм Бернара дает сбой!

Пьеса «Боинг-Боинг» вошла в «Книгу рекордов Гиннесса», как наиболее часто исполняемая за рубежом французская пьеса.

16 сентября в 19:00 — «Ужин дураков», лирическая комедия в двух действиях (16+), Ф.Вебер.

Как приятно добродушному, смешному, непутевому «маленькому человеку» Франсуа получить приглашение на ужин от респектабельных господ! Он и не подозревает, что ужин-то предполагается с изюминкой… И вдруг ужин под угрозой срыва — у главного собирателя пикантных ужинов — Пьера — серьезные проблемы со спиной. И одна случайность, цепляясь за другую, наворачивает целый каскад нелепостей, дурацких ситуаций, облагороженных тонким юмором, острыми шутками и виртуозным жонглированием словами. Ужин с дураком не состоялся.

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