Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя приглашает отпраздновать день ВМФ

30 июля 2017 г. Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя поздравляет моряков, членов их семей, всех севастопольцев и гостей города с Днем Военно-Морского Флота.

К этому дню музей подготовил для жителей и гостей города следующие мероприятия:

Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет работать с 10:00 до 20:00.

Музей проводит акцию «Мы в тельняшках». До 20:00 30 июля загрузите в альбом Музея в социальной сети Вконтакте свое фото в тельняшке, сделанное на фоне любого из объектов Музея. Фото, набравшее наибольшее количество «лайков», станет победителем и получит призовой сертификат.

В 11:00 на Историческом бульваре откроются выставки Севастопольского городского центра детского творчества «Уриэль» им. Н.К. Рериха и Севастопольского городского фонда Рерихов. На них будут представлены модели кораблей разных времен и народов, изготовленные руками детей, а также картины севастопольского художника В.К. Коваленко.

Выставка юной маринистки Алисы Егорочкиной «Мое любимое море» открыта в Кинопавильоне Музея. Около 70 работ талантливой художницы погрузят зрителя в особый мир морской стихии.

В 15:00 в Кинопавильоне Музея откроется выставка изделий из бересты и камня «Под крылом Жар-Птицы». На ней будут представлены изделия из природных материалов в технике «филигранная береста» с использованием уральских самоцветов.

На выставке «Подводные мастера Черного моря» в Культурно-выставочном центре Музея гости мероприятия смогут познакомиться с фотографиями и документами, водолазным снаряжением, предметами со дна моря, рассказывающими об основных этапах зарождения и развития водолазного дела на Черном море, участии водолазов Черноморского флота в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В 17:00 на Историческом бульваре для детей состоится интерактивное занятие «По морям по волнам». Сотрудники Музея познакомят ребят с историей якоря, расскажут о морских профессиях и особенностях морского дела.

С 10:00 до 18:00 на Историческом бульваре для гостей праздника будет работать ретрофотоателье, где каждый сможет сделать памятное фото в образе моряка или морячки, почувствовать романтический настрой и смелость – именно этими качествами обладают представители данной профессии.