Декада памяти в музее им. М.П. Крошицкого

С 4 по 17 ноября Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого (пр. Нахимова, 9) проводит цикл литературно-музыкальных вечеров «Декада памяти», приуроченный к 90-й годовщине со дня основания Севастопольской картинной галереи.
Программа мероприятий:
4 ноября
Художественный музей присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной ко Дню народного единства
Вход свободный с 18.00 до 21.30
5 ноября
11.00 Лекция из цикла «Музеи мира»
Читает: Людмила Смирнова — заместитель директора по науке
Вход свободный с 10.00 до 13.00
15.00 “Regalo Italiano – Подарок из Италии”
Концерт итальянской музыки Ренессанса и Барокко Крымской Академии старинной музыки (Симферополь)
Исполнители: Марианна Черкасова (клавесин), Милана Черкасова (блок-флейта), Елена Проскурняк (блок-флейта), Екатерина Терентьева (сопрано)
6 ноября
15.00 — День рождения музея
«Основание Севастопольской картинной галереи. Героическое спасение коллекции М.П.Крошицким.
Жизнь продолжается …»
Читает: Наталья Бендюкова — заместитель директора по выставочной работе
15.30 — «Крылья и свет души»
Музыкально-поэтическая композиция
Исполнители: Анастасия Винокурова (автор стихов),
Татьяна Щериля (фортепиано)
9 ноября
17.00 — Вечер скрипичной музыки
Исполнители: Джамиля Шайхатарова (скрипка), Екатерина Семененко (фортепиано)
10 ноября
17.00 — Петр Ильич Чайковский «Времена года»
Вечер фортепианной музыки. Исполнитель: заслуженная артистка Украины Елена Рязанова (фортепиано)
11 ноября
15.00 — «Viva Belcanto»
Оперная музыка Дж. Россини, В. Беллини. Исполнители: лауреат международных конкурсов оперных певцов
(Милан, Алькомо — Италия) Жанна Смолего (меццо-сопрано), лауреат международных конкурсов Марина Котова (сопрано), лауреат международных конкурсов (Гран-При конкурса «Бархатные сезоны» — Крым) Владимир Котов (фортепиано)
12 ноября
15.00 — «Волшебной скрипки звуки … »
Музыкальный вечер ансамбля скрипачей «Вдохновение» СЦКиИ. Исполнители: лауреат международных конкурсов Анна Качалова (сопрано), заслуженная артистка Крыма и Украины Виктория Накорнеева (меццо-сопрано), заслуженный работник культуры Крыма Татьяна Клюшниченко (фортепиано), художественный руководитель – Галина Бровченко
13 ноября
17.00 — «Мы песен не любимых не поем!»
Вечер бардовской песни
Исполнители: Сергей Шишкин (гитара),
Дмитрий Футерман (губная гармошка)
15 ноября
17.00 — «Осенний калейдоскоп»
Концерт авторских вокальных и фортепианных сочинений Исполнители: лауреат международных конкурсов
Тарас Калько (баритон), лауреат международных конкурсов Татьяна Великодворская (композитор и концертмейстер)
16 ноября
17.00 — «Как будто вновь я вместе с ними стою на огненной
черте …» — песни военных лет. Исполнители: лауреат международных конкурсов Михаил Игнатов (баритон), заслуженная артистка Украины Елена Рязанова (фортепиано), заслуженная артистка Украины Татьяна Маркина (художественное слово)
17 ноября
17.00 — «Созвучие души и струн»
Концерт классической скрипичной музыки.
Исполнители: Светлана Рубина (скрипка),Ольга Рубина (фортепиано)
Посвящается 123-й годовщине со дня рождения директора музея Михаила Павловича Крошицкого, спасшего коллекцию СХМ в годы Великой Отечественной войны