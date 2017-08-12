День археолога в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

19 августа на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Археолога.

Кроме этого, Музей отмечает 190-летие раскопок, 125-летие музея, 170-летие основателя музея.

Программа мероприятий:

10:00 — Открытие выставки одного дня «Сельские этюды» (Хора Херсонеса в находках археологических экспедиций)» в фондохранилище № 4.

11:00 — Открытие выставки из серии «Возрожденные шедевры»: «Фреска Богоматери Одигитрии 30-40-х годов XIV века из Балаклавы (История одного шедевра)». Выставочный зал в Здании Византийской истории (2 этаж)

13:00 — Музыкальное приношение археологам: Выступление квартета Крымской государственной филармонии на ступенях Зала Античной экспозиции

10:00 – 18:00 — Аллеи реконструкторов (за Монетным двором и Зданием Античной экспозиции).

— Средневековые игры

— Лучный тир

— Интерактивный музей

— Мастер-классы по гончарному делу, античной росписи посуды, ювелирному делу, чеканке монет, детской игрушке

15:00 — Рыцарский поединок «За сердце прекрасной дамы»

15:30 — Исторические средневековые бои 1*1

16:30 — Византийский дворик. Мастер-класс по древним танцам

11:00 – 16:00 Мастер-класс от сотрудников научно-фондового отдела музея-заповедника по камеральной обработке материала «Между раскопками и выставкой, начало долгого пути». Дворик у Фондохранилища № 4

11:00 – 16:00 — Мастер-классы от сотрудников научно-архивного отдела и научно-просветительского отделов музея-заповедников. Площадка у входа в Сад миниатюр

11:00 – 16:00 (каждый час) Авторские сборные экскурсии от научных сотрудников музея-заповедника. Сбор группы у фонтана в Византийском дворике

09:00 – 19:00 Бесплатная работа всех экспозиций музея-заповедника

Источник chersonesos-sev.ru