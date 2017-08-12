День археолога в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

19 августа на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Археолога.
Кроме этого, Музей отмечает 190-летие раскопок, 125-летие музея, 170-летие основателя музея.
Программа мероприятий:
10:00 — Открытие выставки одного дня «Сельские этюды» (Хора Херсонеса в находках археологических экспедиций)» в фондохранилище № 4.
11:00 — Открытие выставки из серии «Возрожденные шедевры»: «Фреска Богоматери Одигитрии 30-40-х годов XIV века из Балаклавы (История одного шедевра)». Выставочный зал в Здании Византийской истории (2 этаж)
13:00 — Музыкальное приношение археологам: Выступление квартета Крымской государственной филармонии на ступенях Зала Античной экспозиции
10:00 – 18:00 — Аллеи реконструкторов (за Монетным двором и Зданием Античной экспозиции).
— Средневековые игры
— Лучный тир
— Интерактивный музей
— Мастер-классы по гончарному делу, античной росписи посуды, ювелирному делу, чеканке монет, детской игрушке
15:00 — Рыцарский поединок «За сердце прекрасной дамы»
15:30 — Исторические средневековые бои 1*1
16:30 — Византийский дворик. Мастер-класс по древним танцам
11:00 – 16:00 Мастер-класс от сотрудников научно-фондового отдела музея-заповедника по камеральной обработке материала «Между раскопками и выставкой, начало долгого пути». Дворик у Фондохранилища № 4
11:00 – 16:00 — Мастер-классы от сотрудников научно-архивного отдела и научно-просветительского отделов музея-заповедников. Площадка у входа в Сад миниатюр
11:00 – 16:00 (каждый час) Авторские сборные экскурсии от научных сотрудников музея-заповедника. Сбор группы у фонтана в Византийском дворике
09:00 – 19:00 Бесплатная работа всех экспозиций музея-заповедника
Источник chersonesos-sev.ru