День детства и юности в Севастополе

19 мая в Севастополе состоялся традиционное ежегодное празднование Дня детства, ставшего преемником Дня пионерии с 1992 года.

Программа:

9:00 — Праздничные мероприятия «Будущее Севастополя — в наших руках» (ул. Ленина, пл. Нахимова, Приморский бульвар)

10:30 — Концертная программа творческих коллективов, посвященная Дню детских организаций на площади перед ДДЮТ (пр. Нахимова, 4)

С 10:00 до 13:00 — День пионерии в Лукоморье. Выставка советской периодики. Подробнее…

С 10:00 до 17:00 — Дни открытых дверей для школьников в Народном музее истории рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна им.А.В Буряченко и библиотеке КИЦ (ул. П. Корчагина, 1)

17:00 — Познавательный час «Взвейтесь кострами синие ночи…» на площади перед КИЦ (ул. П. Корчагина, 1)

17:00 — Отчетный концерт коллективов ГБОУ ДО «Дворец детства и юношеского творчества» на площадь перед ДДЮТ (пр. Нахимова, 4)

19:00 — Праздничная программа «Под парусом детства» в Балаклаве (пл. 1 Мая)

Кроме этого, в честь дня Музеев и дня Детства и юности, Севастопольский Аквариум-музей (Нахимова, 2) приглашает жителей Севастопля всех возрастов бесплатно посетить Аквариум. (Время работы с 10:00 до 18:00).

Фото Елены Лещинской с сайта news.sevas.com