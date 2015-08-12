День защитника Отечества в Севастополе
23 февраля в Севастополе пройдёт ряд мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.
Программа мероприятий.
В День защитника Отечества и День народной воли мероприятия начнутся с торжественного шествия сил самообороны.
10:00-16:00 — Посещение боевых кораблей Черноморского флота для жителей и гостей города. (Севастопольский морской торговый порт, пл. Нахимова)
10:30 — Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и оркестра штаба флота для военнослужащих Черноморского флота и жителей города Севастополя (ДОФ, Ленина, 9).
14:00-15:00 — строевая прогулка курсантов ВВМУ им. П.С. Нахимова, шествие участников самообороны и казачества от площади имени Суворова к мемориалу Героическим Защитникам Севастополя 1941-1945гг.
15:00 — Возложение венков и цветов к Мемориалу Героическим Защитникам Севастополя 1941-1942 гг., в честь празднования Дня защитника Отечества.
15:30 — концертная программа ведущих коллективов учреждений культуры флота и города Севастополя в честь празднования Дня защитника Отечества и Дня Народной воли. Ожидается, что выступят оркестры Черноморского флота, ЧВВМУ им. П. С. Нахимова, МВД и Росгвардии.
Завершатся торжества праздничным салютом.
Подробный план проведения мероприятий размещен на официальном сайте правительства.