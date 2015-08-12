День защитника Отечества в Севастополе

21 февраля 2017 - Просмотров: 60
День Защитника Отечества в Севастополе

23 февраля в Севастополе пройдёт ряд мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества.

Программа мероприятий.

В День защитника Отечества и День народной воли мероприятия начнутся с торжественного шествия сил самообороны.

10:00-16:00 — Посещение боевых кораблей Черноморского флота для жителей и гостей города. (Севастопольский морской торговый порт, пл. Нахимова)

10:30 — Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и оркестра штаба флота для военнослужащих Черноморского флота и жителей города Севастополя (ДОФ, Ленина, 9).

14:00-15:00 — строевая прогулка курсантов ВВМУ им. П.С. Нахимова, шествие участников самообороны и казачества от площади имени Суворова к мемориалу Героическим Защитникам Севастополя 1941-1945гг.

15:00 — Возложение венков и цветов к Мемориалу Героическим Защитникам Севастополя 1941-1942 гг., в честь празднования Дня защитника Отечества.

15:30 — концертная программа ведущих коллективов учреждений культуры флота и города Севастополя в честь празднования Дня защитника Отечества и Дня Народной воли. Ожидается, что выступят оркестры Черноморского флота, ЧВВМУ им. П. С. Нахимова, МВД и Росгвардии.

Завершатся торжества праздничным салютом.

Подробный план проведения мероприятий размещен на официальном сайте правительства.

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