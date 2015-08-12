День защитника Отечества в Севастополе

15:30 — концертная программа ведущих коллективов учреждений культуры флота и города Севастополя в честь празднования Дня защитника Отечества и Дня Народной воли. Ожидается, что выступят оркестры Черноморского флота, ЧВВМУ им. П. С. Нахимова, МВД и Росгвардии.

14:00-15:00 — строевая прогулка курсантов ВВМУ им. П.С. Нахимова, шествие участников самообороны и казачества от площади имени Суворова к мемориалу Героическим Защитникам Севастополя 1941-1945гг.

10:30 — Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и оркестра штаба флота для военнослужащих Черноморского флота и жителей города Севастополя (ДОФ, Ленина, 9).

В День защитника Отечества и День народной воли мероприятия начнутся с торжественного шествия сил самообороны.

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