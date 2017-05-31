День защиты детей в Севастополе.

1 июня широко отмечается День защиты детей. Мероприятия, приуроченные к этому празднику в Севастополе:

Культурно-информационный центр (ул. П.Корчагина, 1)

09:30 — Развлекательная программа и флешмоб «Первый танец лета» Подробнее…;

10:00 – Сказка – мюзикл «Русалочка»;

10:00 – День открытых дверей в Народном музее истории рыбной промышленности Азово – черноморского бассейна им. А.В. Буряченко и библиотеке КИЦ.

Эко-парк «Лукоморье»

10:00 — Открытие фестиваля мороженого «Мороженое должно быть вкусным» (01-04 июня) Подробнее…

Музей-заповедник «Херсонес Таврический»

С 10:30 — для подрастающего поколения будет открыт «сад миниатюр». Здесь будет работать «Древнегреческая школа», пройдут мастер – классы по археологии, будут предложены интересные задания по истории Херсонеса.

Севастопольский художественный музей им. Крошицкого (Нахимова, 9)

11:00-13:00 — Международный День защиты детей — день открытых дверей для детей

Севастопольский театр юного зрителя (ул. Гагарина, 16)

18:30 Открытие фестиваля «Сказочное королевство». Подробнее…

Дворец детского и юношеского творчества (пр. Нахимова, 4)

XVI Международный фестиваль детского творчества «Золотая рыбка» (01-07 июня)

ЦГДБ им. А. Гайдара (ул. Ленина, 76)

11:00 Праздник «Посмотри, как хорош, мир в котором ты живёшь»

КК «Корабел» (ул. Рабочая, 2)

11:00 — Детский праздник «Вот оно какое, наше лето»