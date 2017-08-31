«День знаний» в Севастополе

31 августа 2017     96
"День знаний" в Севастополе

1 сентября в детском городкае «Лукоморье», на площади перед КИЦ и в КК «Корабел» пройдут весёлые праздники в честь Дня знаний.

В 9:00 Культурно-информационный центр (ул. П. Корчагина, 1) приглашает севастопольских школьников и их родителей на торжественную церемонию в честь Дня Знаний, где гостей праздника ждёт театрализованное представление «Здравствуй, школьная пора!», забавные персонажи, шутки и весёлые конкурсами.
Начало

В Культурном комплексе «Корабел» (ул. Рабочая, 2) в 11:00 начнётся театрализованное представление «Праздник знаний».

Эко-парк Лукоморье (пр. Победы, 1а) в первый день учебного года порадует севастопольских школьников шумными играми, розыгрышами и викторинами. Организаторы праздника подготовили для гостей эко-парка Миньоно-вечеринку «Веселый школьник», праздничный концерт и бумажное шоу с участием всех гостей.
Начало — 12:00.

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