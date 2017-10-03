День открытых дверей в Дом-музей севастопольского подполья

4 октября 2017 года В рамках празднования 50-летия со дня открытия Дома-музея севастопольского подполья Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит музейную акцию «День открытых дверей»
В этот день все желающие смогут бесплатно посетить Дом-музей севастопольского подполья (ул. Ревякина, 46) и познакомиться с экспонатами, рассказывающими о 22-х трагических месяцах оккупации Севастополя немецко-румынскими войсками в июле 1942 – мае 1944 гг.
Музей работает с 10.00 до 18.00.
Вход свободный.