День открытых дверей в СевГУ

11 и 18 декабря в Севастопольском государственном университете состоятся дни открытых дверей. Все желающие смогут получить развернутое представление о крупнейшем вузе Севастополя и Крыма, который включает в себя 9 институтов и Морской колледж.

11 декабря откроет свои двери для будущих абитуриентов и их родителей главный корпус Севастопольского государственного университета (ул. Университетская, 33).

Представители руководства вуза расскажут о возможностях, которые получит абитуриент, выбрав Севастопольский государственный университет. Члены приемной комиссии предоставят информацию о программах обучения, специальностях, на которые открыт набор в 2017 году, а также о вступительных испытаниях и курсах подготовки для абитуриентов и выпускников школ.

Директора институтов и заведующие кафедрами проведут для гостей ряд лекций о профессиях, которые можно получить в университете и о перспективах выпускников. Также абитуриенты и их родители смогут увидеть реальные условия обучения студентов, пообщаться с преподавателями.

Программа Дня открытых дверей:

11:30-12:00 – регистрация участников

12:00-12:15 – приветственное слово руководства университета

12:15-13:15 – ознакомительные лекции. Презентации направлений и специальностей подготовки, программ дополнительного образования для школьников и студентов

12:15-13:15 – презентации Молодежного культурного центра, Объединенного совета обучающихся, молодежных программ и проектов

13:15-14:30 – экскурсия по библиотеке

13:15-14:30 – презентация кафедры физвоспитания и спорта, экскурсии по спортивному комплексу

13:15-15:00 – экскурсии по лабораториям университета

13:15-15:00 – консультации по направлениям и специальностям подготовки

13:15-15:00 – экскурсии по центру «Фесто-Синергия» с демонстрацией роботов, пневматического оборудования

13:30-15:00 – мастер-классы по робототехнике, программированию, управлению квадрокоптерами

13:15-15:00 – запись учащихся 11-х и 9-х классов на подготовительные курсы

Мероприятия пройдут в главном корпусе СевГУ по адресу ул. Университетская, 33. Сориентироваться в аудиториях университета, в которых пройдут мероприятия, помогут студенты-волонтеры.

Начало в 12.00.

18 декабря День открытых дверей пройдет в Институте ядерной энергии и промышленности.

С 9 января в Севастопольском государственном университете начинаются пятимесячные курсы подготовки к поступлению в вуз (ЕГЭ) на 2016/2017 учебный год.

Прием документов на курсы – до 28 декабря.

Источник: СевГУ