День открытых дверей «Этот день Победы…» в Морской библиотеке имени адмирала М.П. Лазарева

7 мая 2017 года с 11.00 до 16.00 Морская библиотека имени адмирала М.П. Лазарева Севастопольского ДОФ ЧФ РФ (Нахимова, 7) приглашает севастопольцев и гостей города посетить День открытых дверей «Этот день Победы…», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов и Дню освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков (1944 г.).

В этот день в фойе библиотеки будут организованы выставки – просмотры плакатов военных лет; литературы, изданной в годы войны; книг о Черноморском флоте; современных интересных иллюстрированных изданий, посвященных героям и подвигам; книг севастопольских авторов.

Гости смогут посетить абонемент, читальный и компьютерный залы, узнать историю и Правила пользования Севастопольской Морской библиотекой; ознакомиться с музейной экспозицией, посвященной истории библиотеки.

Фото с сайта www.sevmb.com