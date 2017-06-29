День партизан и подпольщиков в Севастополе

29 июня 2017 г., в День партизан и подпольщиков, Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит ряд мероприятий, приуроченных к этой памятной дате в России.
В этот день все желающие смогут бесплатно посетить Дом-музей севастопольского подполья (ул. Ревякина, 46) и познакомиться с экспонатами, рассказывающими о 22-х трагических месяцах оккупации Севастополя немецко-румынскими войсками в июле 1942 – мае 1944 гг.
В Доме-музее севастопольского подполья состоится торжественный прием ветеранов и родственников членов подпольной организации.
Начало мероприятия: 11.00
Кроме этого, в память о героях для детей (10-15 лет) пройдёт интерактивное мероприятие «Партизанский подвиг» на территории Мемориального комплекса «Сапун-гора». Участники смогут ознакомиться с выставкой, рассказывающей о боевой деятельности Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов в 1941-1942 гг., и принять участие в военно-патриотической игре, состоящей из нескольких этапов:
– Создание партизанского отряда;
– Принятие присяги;
– Обустройство лагеря;
– Боевое задание;
– Оказание первой медицинской помощи (тестовое задание);
– Агитация и пропаганда (подготовка листовки + тестовое задание);
Пройдя все этапы, участники смогут представить себя настоящими партизанами и прочувствовать, как боролись их героические предки в тылу врага, подрывая коммуникации, собирая разведданные о вражеской боевой силе и технике, — как вносили свой вклад в победу над врагом.
Время проведения занятия: с 10:00 до 12:00.
Место проведения: склон Сапун-горы, открытая экспозиция трофейной немецкой техники.
Контактное лицо: Олефиренко Ольга Михайловна 8 978 730 36 17