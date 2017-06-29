День партизан и подпольщиков в Севастополе

29 июня 2017 г., в День партизан и подпольщиков, Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит ряд мероприятий, приуроченных к этой памятной дате в России.

В этот день все желающие смогут бесплатно посетить Дом-музей севастопольского подполья (ул. Ревякина, 46) и познакомиться с экспонатами, рассказывающими о 22-х трагических месяцах оккупации Севастополя немецко-румынскими войсками в июле 1942 – мае 1944 гг.

В Доме-музее севастопольского подполья состоится торжественный прием ветеранов и родственников членов подпольной организации.

Начало мероприятия: 11.00

Кроме этого, в память о героях для детей (10-15 лет) пройдёт интерактивное мероприятие «Партизанский подвиг» на территории Мемориального комплекса «Сапун-гора». Участники смогут ознакомиться с выставкой, рассказывающей о боевой деятельности Севастопольского и Балаклавского партизанских отрядов в 1941-1942 гг., и принять участие в военно-патриотической игре, состоящей из нескольких этапов:

– Создание партизанского отряда;

– Принятие присяги;

– Обустройство лагеря;

– Боевое задание;

– Оказание первой медицинской помощи (тестовое задание);

– Агитация и пропаганда (подготовка листовки + тестовое задание);

Пройдя все этапы, участники смогут представить себя настоящими партизанами и прочувствовать, как боролись их героические предки в тылу врага, подрывая коммуникации, собирая разведданные о вражеской боевой силе и технике, — как вносили свой вклад в победу над врагом.

Время проведения занятия: с 10:00 до 12:00.

Место проведения: склон Сапун-горы, открытая экспозиция трофейной немецкой техники.

Контактное лицо: Олефиренко Ольга Михайловна 8 978 730 36 17