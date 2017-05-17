День пионерии в Лукоморье. Выставка советской периодики.

19 мая 2017 года в рамках празднования Дня Пионерии Музей Советского Детства эко-парка «Лукоморье» проводит выставку периодических изданий советского времени.

В этот день на центральной площади парка будут расположены столы и стенды, на которых гости парка смогут увидеть оригинальную периодику и плакаты из заказников музея: журналы «Мурзилка», выпуски «Пионерской правды», а также «выставку крокодилов» — расширенную коллекцию из 80х и 90х годов популярного в СССР юмористического журнала «Крокодил».

Начало мероприятия в 10-00.

Выставка продлится до 13-00.