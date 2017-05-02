День Победы в Севастополе

9 мая в Севастополе будут проходить торжественные мероприятия, посвящённые годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Программа мероприятий:

В 08:00 Праздничный митинг «День Победы» у Памятника Героям-подводникам.

В 09:00 Всероссийская акция «Народная Победа» на Приморском бульваре.

В 9:40 — возложение цветов и венков к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941–1942 гг.

В 10:00 — парад войск Севастопольского гарнизона, Парад Победы, Автоколонна техники времен Великой Отечественной войны, а также автомобилей ГАЗ М-20 «Победа». Следом запланировано шествие колонны участников всероссийской акции «Бессмертный полк».

В 10:00 — Международный фестиваль «Высота горная» на 10-м км Балаклавского шоссе — концерт, автопробег ретроавтомобилей, полевая кухня.

С 12:00 до 16:00 для участников боевых действий, ветеранов ВОВ, жителей и гостей города будет развёрнуты полевые кухни.

С 12:00 до 16:00 для ветеранов ВОВ и членов их семей день открытых дверей пройдет:

— в Музее Черноморского флота;

— в Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота;

— в Севастопольском художественном музее имени М.П.Крошицкого.

В 14:00 на летней эстраде Приморского бульвара покажут спектакль «Имена на поверке»

В 15:00 — концерт с участием солистов Мариинского театра в Национальном заповеднике «Херсонес Таврический».

В 16:00 на набережной Севастополя состоится флешмоб «За Победу танцуй до победного!».

В 18:00 на площади перед Севастопольским академическим русским драматическим театром им. А.В.Луначарского стартует Арт-проект «РиоРита – радость Победы»,

В 16:30 перед ДДЮТ (Нахимова, 4) состоится Праздничный концерт оркестра русский народных инструментов «Садко» и Эстрадно-симфонического оркестра ДДЮТ. В это же время на площади Нахимова можно будет услышать концерт «Поклонимся великим тем годам» оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России».

В 18:30 на площади Нахимова начнётся Городская концертная программа, посвященная празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 73-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

В 22:00 праздничный артиллерийский салют и фейерверк над акваторией Севастопольской бухты.

Фото Татьяны Евтушенко: fotokto.ru