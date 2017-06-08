День России вместе с Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя

12 июня Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя приглашает жителей и гостей города-героя принять участие в праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню России.

День России – по-настоящему народный праздник, символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее Отечества. Он объединяет всех нас на основе вечной ценности – любви к Родине. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия на основе закона и справедливости. Мы живем в великой стране с богатыми традициями и многообразной культурой. И должны бережно хранить это бесценное наследие, всегда помнить, что уверенное будущее России напрямую зависит от каждого из нас, от нашего упорного труда и ответственной гражданской позиции. В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия.

В этот день на Историческом бульваре состоится торжественное шествие «Флаг моей Родины». В акции примут участие представители молодежных и общественных организаций, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества, сотрудники Музея. Участники развернут 50-метровую копию флага России и пройдут с ней от памятника воинам 4-го бастиона до Панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.».

Кроме того, на площади у здания Панорамы будет экспонироваться выставка Музея «Бастион героев», рассказывающая об истории Исторического бульвара.

Для гостей мероприятия выступит народный вокальный ансамбль «Галатея».