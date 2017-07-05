День рыбака в Севастополе

9 июля Культурно-информационный центр (ул. Павла Корчагина, 1) приглашает севастопольцев и гостей города на большую праздничную программу, посвящённую Дню рыбака.

В этот день с утра и до позднего вечера на территории КИЦ будут проходить тематические мероприятия, в которых можно принять участие.

С 9:00 на площади будет действовать праздничная ярмарка. На протяжении дня будет работать выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, каждый желающий сможет поучаствовать в мастер-классах народных умельцев.

С 18.00 в программе народного гулянья:

— интерактивная развлекательная программа для детей и взрослых;

— настоящая рыбацкая уха!

— традиционное поздравление с праздником от владыки морей и океанов Нептуна;

— гала-концерт с участием лучших творческих коллективов.

Завершит праздничный день красочный фейерверк.

Фото Сергея Светлицкого www.ogoniok.com