День Черноморского флота в Севастополе

13 мая в Севастополе отметят 234-ю годовщину основания Черноморского флота.

Мероприятия начнутся в 10.30 с молебна в храме Архистратига Михаила.

В 11.00 в сквере напротив ДОФа состоится торжественный митинг у памятника основательнице Черноморского флота Екатерине Второй и возложение цветов к памятникам российских флотоводцев.

В 16.00 в Доме офицеров начнётся праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

В 18.00 организаторы приглашают жителей и гостей города на концерт оркестра Черноморского флота на эстраде Приморского бульвара.

Черноморский флот был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины Второй после присоединения к Российской империи Крыма. Первым пунктом его базирования стала Ахтиарская (ныне Севастопольская) бухта.

13 мая 1783 года сюда вошли 11 кораблей Азовской флотилии, которые составили ядро нового флота. Сегодня на службе Черноморского флота состоит порядка 300 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения.