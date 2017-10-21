Евгений Гришковец: «Прощание с бумагой» на сцене театра Луначарского

21 октября 2017     123
Евгений Гришковец: «Прощание с бумагой» на сцене театра Луначарского

25 октября в 19:00 на сцене театра им. Луначарского (пр.Нахимова, 6) состоится моноспектакль известного российского писателя, драматурга Евгения Гришковца

На сцене, как водится, Евгений Гришковец соло; он же тут автор и режиссер.
Евгений Гришковец посвятил пьесу «Прощание с бумагой» расставанию человечества с бумагой как частью привычного образа жизни. Бумага уходит из нашей жизни, уступая свои позиции смартфонам, ридерам и прочим электронным устройствам, и вместе с ней уходит не только привычка читать книги напечатанными, но что-то большее. Что-то, что начинается с совсем маленьких вещей, уже исчезнувших навсегда, — как промокашка, которую лет тридцать назад вкладывали в школьные тетради. Сейчас уже мало кто помнит, как выглядел этот кусочек мягкой бумаги, а вскоре, может быть, точно так же будут забыты карты, письма, книги и газеты. Шелест утренней газеты — уже и сейчас полузабытый звук. Вместе с бумагой уходят ощущения (помните, как пачкает пальцы свежая газета?) и эмоции (не все, конечно, но какие-то — точно). Об этом — еще одна история из пьесы.

Гришковец, отец троих детей, рассказывает, что в первый раз отправил жене записку, нацарапанную в коридоре роддома на каком-то медицинском бланке, наспех, и этот клочок бумаги лежит вместе с другими семейными документами. А потом появились мобильные телефоны, и вместо записки было отправлено SMS-сообщение. И не осталось и следа ни от того сообщения, ни от того телефона… «Мы расстаемся не с бумагой, а с образом жизни. Навсегда», — напоминает Гришковец.

«Прощание с бумагой» — это не только остроумные (с привычным налетом грусти и ностальгии) размышления Е.Гришковца об этом уходящем в небытие «гаджетом» — бумаге, о его замене более совершенными и практичными устройствами. Нет. Посыл спектакля куда объемнее…

Фото Виктор Дмитриев X1.ru

Метки: ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике И ещё...


"И стала жизнь теперь на вкус острей" - творческий вечер Виталия Фесенко в ЦГБ ил. Л. Толстого. «И стала жизнь теперь на вкус острей» — творческий вечер Виталия Фесенко в ЦГБ ил. Л. Толстого.

17 октября в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого пройдет творческий вечер севастопольского прозаика и поэта Виталия Фесенко. Виталий Фесенко –– поэт, публицист, художник, музыкант, актер, режиссёр, автор и исполнитель песен на свои стихи. Член Союза писателей России. Впервые взялся за перо в конце шестидесятых годов прошлого века, печатался в местных периодических изданиях. Самая… читать »

Акция «Зарифмуй на фестивале» Акция «Зарифмуй на фестивале»

В рамках культурной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи Роспатриотцентр подготовил несколько интересных активностей для настоящих любителей литературы. На площадке издательской группы «Эксмо-АСТ» «Библиотека будущего» предлагается не только послушать лекции и мастер-классы от «повелителей пера», но и показать свои способности. Организаторы фестиваля «Русские рифмы» Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр проводят… читать »

Всемирный турнир по World of Tanks: знать историю, помнить все! Всемирный турнир по World of Tanks: знать историю, помнить все!

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов стартовал кибертурнир по многопользовательской игре World of Tanks. Турнир «Мир танков. Помним все» – один из способов привлечь внимание молодежи к изучению истории и заинтересовать в технологиях дополнения реальности, которые воссоздают прошлое. Для участия в состязании необходимо на стойке регистрации Ростелеком зарегистрировать команду из трех человек. После этого… читать »

Евгений Гришковец. Творческая встреча в Атриуме. Евгений Гришковец. Творческая встреча в Атриуме.

26 октября в 19:00 информационный супермаркет «Атриум» (ТЦ «Муссон») приглашает на творческую встречу с известным российским писателем и драматургом Евгением Гришковцом. Кто такой Евгений Гришковец – драматург, актер, режиссер, прозаик, мелодекламатор, певец? Десятки определений – и все мимо. Гришковец давно уже отдельный феномен. Человек, приучивший публику к тому, что спектакль – не столько представление, сколько… читать »

Международная конференция «АРХОНТ: Античные Реликвии Херсонеса: Открытия, Находки, Теории» в Херсонесе Международная конференция «АРХОНТ: Античные Реликвии Херсонеса: Открытия, Находки, Теории» в Херсонесе

С 10 по 12 октября Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» проводит Международную научную конференцию «АРХОНТ: Античные Реликвии Херсонеса: Открытия, Находки, Теории». Конференция приурочена к 190-летию начала археологических раскопок Херсонеса. В работе конференции примут участие более 60 учёных — представителей академических учреждений, высших учебных заведений, музеев из России, Румынии, Грузии и Украины. Ученые обсудят вопросы, связанные… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info