Евгений Гришковец: «Прощание с бумагой» на сцене театра Луначарского

25 октября в 19:00 на сцене театра им. Луначарского (пр.Нахимова, 6) состоится моноспектакль известного российского писателя, драматурга Евгения Гришковца

На сцене, как водится, Евгений Гришковец соло; он же тут автор и режиссер.

Евгений Гришковец посвятил пьесу «Прощание с бумагой» расставанию человечества с бумагой как частью привычного образа жизни. Бумага уходит из нашей жизни, уступая свои позиции смартфонам, ридерам и прочим электронным устройствам, и вместе с ней уходит не только привычка читать книги напечатанными, но что-то большее. Что-то, что начинается с совсем маленьких вещей, уже исчезнувших навсегда, — как промокашка, которую лет тридцать назад вкладывали в школьные тетради. Сейчас уже мало кто помнит, как выглядел этот кусочек мягкой бумаги, а вскоре, может быть, точно так же будут забыты карты, письма, книги и газеты. Шелест утренней газеты — уже и сейчас полузабытый звук. Вместе с бумагой уходят ощущения (помните, как пачкает пальцы свежая газета?) и эмоции (не все, конечно, но какие-то — точно). Об этом — еще одна история из пьесы.

Гришковец, отец троих детей, рассказывает, что в первый раз отправил жене записку, нацарапанную в коридоре роддома на каком-то медицинском бланке, наспех, и этот клочок бумаги лежит вместе с другими семейными документами. А потом появились мобильные телефоны, и вместо записки было отправлено SMS-сообщение. И не осталось и следа ни от того сообщения, ни от того телефона… «Мы расстаемся не с бумагой, а с образом жизни. Навсегда», — напоминает Гришковец.

«Прощание с бумагой» — это не только остроумные (с привычным налетом грусти и ностальгии) размышления Е.Гришковца об этом уходящем в небытие «гаджетом» — бумаге, о его замене более совершенными и практичными устройствами. Нет. Посыл спектакля куда объемнее…

Фото Виктор Дмитриев X1.ru