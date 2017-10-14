Евгений Гришковец. Творческая встреча в Атриуме.

Театр им. Кукол. Репертуар на октябрь.



В октябре в Севастопольскоме театр им. Кукол (ул. Павла Корчагина, 1) под руководством Артёма Макеева открылся новый театральный сезон, а значит маленьких севастопольцев ждут новые встречи с полюбившимися героями сказок. 7 и 8 октября артисты театра представят зимнюю сказку «Солнышко и снежные человечки». Мудрая, трогательная сказка-притча о двух маленьких снеговичках, которые отправились искать солнце. Зрители… читать »