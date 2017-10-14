Евгений Гришковец. Творческая встреча в Атриуме.

26 октября в 19:00 информационный супермаркет «Атриум» (ТЦ «Муссон») приглашает на творческую встречу с известным российским писателем и драматургом Евгением Гришковцом.
Кто такой Евгений Гришковец – драматург, актер, режиссер, прозаик, мелодекламатор, певец? Десятки определений – и все мимо. Гришковец давно уже отдельный феномен. Человек, приучивший публику к тому, что спектакль – не столько представление, сколько задушевный диалог; писатель, лучше всех поймавший атмосферу наших повседневных будней.
Вход свободный.