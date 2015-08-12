«Зимние узоры поэтической строкой»
21 января в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) состоится очередное заседание поэтического клуба «СтихиЯ», посвященное зиме.
Зима — волшебное время года! Снежная, веселая, с новогодними подарками и чудесами Рождества…Только зимой мир за окном может преобразиться всего за одну ночь и хоровод снежинок, падая, расскажет нам свою удивительную снежную сказку…
Эта восхитительная преображенная природа мало кого оставляет равнодушным, а что еще поможет выразить эмоции и чувства, как не стихи.
Начало вечера — в 17:00.
Вход свободный.