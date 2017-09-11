Исторический квест в Севастополе

12 сентября в рамках Крымского военно-исторического фестиваля состоится квест для севастопольцев и гостей города.

Участником может стать любой желающий. Главное, успеть встретить в центре Севастополя и на Херсонесе исторических персонажей, ответить на их вопросы и получить заветный приз.

Скифы, генуэзцы, солдаты Крымской и Великой Отечественной войны. Участники квеста должны будут найти всех персонажей, проверить свою эрудицию и ответить хотя бы на один из трех вопросов по истории эпохи, к которой принадлежит эта историческая личность. После правильного ответа, герой из прошлого разрешит сделать совместное фото. Собрав коллекцию из 10 эффектных снимков, их нужно будет опубликовать в соцсетях на выбор (VK или Instagram) с хэштегом #квест_крымфест.

Время проведения квеста: с 17:00 до 20:30. Найти персонажей на Херсонесе можно до 19:00.

Все победители получат призы от партнера «Золотая балка» и будут приглашены на уникальную экскурсию по территории Крымского военно-исторического фестиваля с посещением площадок 16 сентября.

Десять счастливчиков определят генератором случайных чисел.

Итоги подведут уже 14 сентября в официальной группе фестиваля в Вконтакте .

Участие бесплатное.