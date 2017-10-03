Исторический пешеходный квест по Севастополю. «Курортники. Бархатный сезон. Севастополь»

3 октября 2017     55
Исторический пешеходный квест по Севастополю. «Курортники. Бархатный сезон. Севастополь»

8 октября в 14:00 у ротонды на площади Суворова начнётся пешеходный квест «Курортники. Бархатный сезон. Севастополь»

«Пусть первым бросит в меня камень тот, кто скажет, что Севастополь — не курортный!»
— так начинал всякое свое выступление знаменитый артист разговорного жанра Моисей Хванецкий, собрав толпу зевак на площади Корнилова и готовясь рассказывать занимательные истории из жизни курортников, ибо плох тот курортник, который побывал в Севастополе и не оставил о себе ни малейшего воспоминания.

А вот где проводили свой досуг туристы конца XIX — начала ХХ века, и предстоит узнать участникам квеста «Курортники. Бархатный сезон. Севастополь»

Что такое пешеходный квест?
Пеший квест — это квест с решением загадок и поиском меток на местности (на улицах, стенах, зданиях и т.д.). Главная особенность этого квеста в том, что игроки проходят несколько километров пешком.

В процессе игры участники получают задания и на пути к финишу меняют игровые локации — улицы, парки, памятники, магазины и т.д. Главная задача в квесте — разгадать все загадки и прийти к финишу первым.

Команды состоят из 2-5 человек. Время не ограничено, зависит от того, как быстро игроки дойдут до конца, но, как правило, средняя игра длится от 1,5 до 4 часов.

Для успешного прохождения этого квеста нужно хорошо ориентироваться на местности. Пеший квест подойдет для людей, которые любят много гулять, открывать для себя новые места в городе и интересуются историей своего города.

Игра состоит из 8-10 заданий средней сложности.
Во время игры, при необходимости участники могут получить 2-4 подсказки.

Стоимость участия: 500 рублей (за команду)
Обязательные условия участия: Наличие мобильного интернета и удобной обуви.

Регистрация команд:
— в комментариях к мероприятию в соцсетях (vk.com / facebook.com)
— на сайте razuma.ru
— по эл.адресу: bitvy@razuma.ru

Подробности по телефону: +7 (978) 559-99-20

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