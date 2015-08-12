«Ищу свою душу в стихах»
15 января в 14:00 в Центральной городской библиотека им. Л. Н. Толстого (ул. Ленина, 51)состоится творческий вечер севастопольской поэтессы Татьяны Халаевой «Ищу свою душу в стихах».
Татьяна Халаева — лауреат различных конкурсов, проводимых в Крыму: «Чеховская осень», «Евпаторийский берег муз», «Пристань менестрелей» и других.
Немало прекрасных стихов она посвятила Крыму, Херсонесу, Балаклаве и, конечно же, славному городу-герою, «городу-адмиралу», как она назвала Севастополь в одном из своих стихотворений.
Неравнодушное, отзывчивое сердце, сильная и нежная творческая душа, наполненная любовью, а ещё неустанная работа над поэтическим слогом — всё это залог успеха стихов Татьяны Халаевой.