«И стала жизнь теперь на вкус острей» — творческий вечер Виталия Фесенко в ЦГБ ил. Л. Толстого.

17 октября 2017     4
"И стала жизнь теперь на вкус острей" - творческий вечер Виталия Фесенко в ЦГБ ил. Л. Толстого.

17 октября в Центральной городской библиотеке им. Л. Н. Толстого пройдет творческий вечер севастопольского прозаика и поэта Виталия Фесенко.

Виталий Фесенко –– поэт, публицист, художник, музыкант, актер, режиссёр, автор и исполнитель песен на свои стихи. Член Союза писателей России. Впервые взялся за перо в конце шестидесятых годов прошлого века, печатался в местных периодических изданиях. Самая первая публикация появилась в газете «Двинская правда».
Его стихи и проза печатаются на страницах севастопольских и крымских газет, журналов и альманахов: «Истоки», «Севастополь», «Петергофские строки» и др. В 2000 году выходит его первый поэтический сборник «Моим друзьям», посвященный друзьям, родным, близким по духу поэтам. Диапазон его поэтического ряда –– от любовной лирики до высокой гражданской патетики, размышления поэта о жизни и творчестве. Стихи разных лет объединяет крымская тематика, отражающая историю родного края.

В 2006 году за документальную поэму «Херсонский маяк» получил поощрительную премию Городского литературного конкурса им. Л.Н. Толстого, в 2008 году стал лауреатом Премии за книгу «Может, свидимся еще?» о героических защитниках 35-ой Береговой Батареи на мысе Херсонес в последние дни обороны Севастополя (1942 г).

В программе встречи:
— «Разговор по душам» –– с писателем о жизни, литературе и многом другом…;
— «Творческий эксперимент со стихами и музыкой» –– слушаем произведения в авторском исполнении;
— «Поговорим..?» (обсуждение, вопросы, впечатления).

Начало в 17:30

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